Últimas inscrições para cursos da Escola Nacional de Defesa do Consumidor

As inscrições para as capacitações oferecidas em 2021 pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) começaram na segunda-feira (4/10) e vão até 1º de novembro. Os interessados em fortalecer hábitos conscientes de consumo contarão, até o final do ano, com 13 cursos oferecidos pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No programa de defesa do consumidor, serão oferecidos cursos como “Banco de Dados e Cadastros de Consumidores”, “Mecanismos de Proteção Contratual”, “Planejar para Realizar Sonhos”, “Dominando Emoções e criando novos hábitos”, “Inteligência Financeira: Saia do Sufoco”, “Introdução à Defesa do Consumidor”, “Oferta e Publicidade”, “Princípios e Direitos Básicos do CDC”, “Práticas Abusivas” e “Vício do Produto e do Serviço”. Todas as capacitações ocorrem na modalidade on-line e são divididas por módulos com carga horária que varia de 15 a 20 horas/aula.

Somente neste ano, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor matriculou mais de 45 mil pessoas por meio dos cursos oferecidos. As inscrições estão sendo feitas a partir do site da Defesa do consumidor.

