Bil Araújo diz ter sido excluído de grupo e ex-BBBs rebatem o peão

Bil Araújo , o Arcrebiano , peão de A Fazenda 13 , reality show da RecordTV e ex-participante do BBB21 , da TV Globo , comentou nesta terça-feira (05/10) em uma conversa na cozinha com os participantes Rico Melquiades , Sthefane Matos , Victor Pecoraro e Mileide Mihaile , sobre o relacionamento com os ex-colegas de confinamento do reality global.

O modelo revelou que foi excluído de um grupo do WhatsApp de ex-BBBs de sua edição por um "time do mal". Segundo ele, Juliette Freire e Gil do Vigor também haviam sido "deixados de fora" do tal grupo de conversa.



"Então, eles deixaram a gente de fora, eu, Juliette e Gil", afirmou Bil .



O vídeo da declaração logo caiu nas redes sociais e diversos colegas de Araújo no Big brother Brasil se manifestaram sobre o assunto e desmentiram a versão do peão.



"Que ruim ouvir isso! ÚNICO que levantou torcida e mutirão pra ele fui eu! Mas a vida é assim mesmo", escreveu Caio Afiune no Twitter .



Arthur Picoli também comentou o caso e ironizou a declaração de Arcrebiano . "É o que? Kakakakaka. Não está lá quem não quer, simples assim. Grupo do mal (risos)", disparou o ex-BBB.



Na sequência, Gil , que segundo Bil também teria sido excluído, respondeu o tweet do Arthur , perguntando se ele o amava, ao que o ex-instrutor de crossfit disse que sim. "Te amo demais, mas você tá no grupo ou não?", questionou.



O economista terminou com as dúvidas, confirmou que está no grupo e ainda brincou: "Se o grupo for você, eu, terça-feira e aquela porta… Eu tô".



Caio entrou na conversa e indagou: "É você mesmo que está no grupo Gil?? Agora eu me perdi aqui nas contas!! Aproveitando, já falei pra vocês hoje Gil do Vigor e Arthur Picoli? Vocês são lindos!". E Gil do Vigor confirmou novamente: "Sim! Estou no grupo sim".



O humorista Nego Di também rebateu o ex-colega de confinamento e fez questão de compartilhar um print de uma conversa entre Araújo e Viih Tube .



Sem papas na língua, escreveu: "Esse Bil Araujjo é maior oportunista da história do Reality… pqp!!!".



Na imagem da conversa, ele mostrar quando a youtuber o convidou em junho para entrar no grupo após sua participação no No limite. Entretanto, diferente do que ele disse em Itapecerica da Serra , interior de São Paulo , foi o próprio modelo que recusou fazer parte do grupo.



"Oi, Bil. Fiquei esperado você sair do No Limite para te mandar mensagem e acabou que saiu e esqueci de mandar. Passei para agradecer todo mundo pela experiência lá dentro e também pedir desculpas sempre por qualquer coisa! Obrigada por tudo e muito sucesso. Ah, e temos o grupo da galera do 'BBB'. Se quiser entrar, me passa o número. Esperamos vovê sair do 'No Limite' para colocar porque não sabíamos quem estaria com seu celular", escreveu a influenciadora digital nas mensagens.



O peão respondeu em áudio: "Oi Viih Tube, tudo bem? Que é isso, tá tudo bem, já foi, o jogo já passou tudo... Tenho contato só com algumas pessoas aqui fora. Obrigado por vir falar também, tá, gratidão. É isso, bola para a frente, passou, vida que segue. Sobre o grupo não precisa, não quero, deixa eu fora mesmo, tá? Um beijo grande, valeu".



Junto com o vídeo das mensagens, Nego ainda afirmou via stories do Instagram : "Todo mundo foi convidado para participar do grupo, os três que não entraram foram Juliette, Lucas e o Bil porque o Bil estava no 'No Limite', depois ele foi convidado, botei o print aí para vocês, e ele não quis entrar. A Juliette disse que ia esperar a poeira abaixar, organizar a cabeça dela, a correria, se entender, está tudo certo. O Lucas nunca respondeu as mensagens. Ninguém foi excluído, ele viu que deu certo a estratégia do 'excluído' no programa para alguns e ele quer usar isso para ganhar 'A Fazenda', é isso? O coitadinho. Put* que pariu, né", desabafou.

"Pior que tem gente que compra essa realidade alternativa que ele criou na cabeça dele. Que nem lá na casa, a gente estava lá, a gente viveu, todo mundo sabe, comenta, ele quis ficar com a Karol porque era a pessoa mais querida até então dentro da casa, e ele não queria sair".

Nego Di

