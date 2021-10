David Chappelle questiona cancelamento de DaBaby por homofobia

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Netflix/Instagram/Montagem)

Em seu novo especial da Netflix , Dave Chappelle abordou as últimas polêmicas envolvendo DaBaby. Durante seu show, o comediante comentou o episódio da boate em Miami, onde o rapper fez comentários homofóbicos no palco e se disse intrigado com o cancelamento do cantor por conta disso, mas não por ter matado um jovem em um supermercado, em 2018.

"Grande parte da comunidade LGBTQIA%2b não conhece a história de DaBaby", disse Dave. "Certa vez, ele atirou em um irmão do rap e o matou no Supermercado. Oh, isso é verdade, vejam no Google. Nada de ruim aconteceu com sua carreira. Você vê onde estou indo com isso? Em nosso país, você pode atirar e matar um irmão, mas é melhor não ferir os sentimentos de um gay".

DaBaby foi inocentado das acusações, pois ficou entendido pela Justiça que a ação foi em legítima defesa. O acontecimento foi em um mercado na Carolina do Norte e o jovem tinha 19 anos. O rapper alegou que ele estava tentando roubá-lo.

As consequências da fala homofóbica de DaBaby foram rápidas. O músico foi excluído de da programação de grande parte dos festivais, incluindo Lollapalooza, Governors Ball e Day N Vegas.