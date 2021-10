Justin Timberlake e Jessica Biel colocam casa à venda; saiba o preço

VO Victória Olímpio

(crédito: VALERIE MACON/AFP e Realtor/Reprodução)

Apenas algum tempo após reforma, o cantor Justin Timbarlake decidiu vender a mansão que tem em Los Angeles, na Califórnia. Segundo o The Wall Street Journal, o artista comprou a casa em 2002 por US$ 8 milhões, cerca de R$ 43,9 milhões, e agora ele e a esposa, Jessica Biel, estão vendendo o imóvel por US$ 35 milhões, mais de R$ 190 milhões na cotação atual.

A mansão é protegida por portões e uma guarita na entrada principal. No interior, são nove quartos, nove banheiros e quatro lavabos, sendo divididos entre a casa principal e uma casa de hóspedes. A decoração mistura estilos rústico e moderno.

O local, com mais de mil metros quadrados, tem ainda uma quadra de tênis iluminada, hortas, uma floresta particular, duas piscinas, sendo uma exclusiva para mergulho, academia, sala de projeção e uma ampla cozinha.



















Timberlake e Biel se casaram em 2012 e são pais de dois meninos, Silas e Phineas. Os dois têm também uma cobertura de quatro quartos e seis banheiros em Nova York, que compraram em 2017 por pouco mais de US$ 20 milhões (R$ 109,8 milhões), além de uma propriedades em Montana e Tennessee. Há cerca de dois anos eles também venderam uma cobertura em Nova York por R$ 35 milhões.