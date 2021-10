Após anunciar turnê, Marília Mendonça e Maiara chocam a web com postagem

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Na noite desta última quarta-feira (06/10), a cantora Maiara , da dupla com Maraisa , compartilhou uma foto com Marília Mendonça que surpreendeu os internautas, através das redes sociais. As artistas aparecem super produzidas e combinando os looks, fazendo pose.

Na legenda da publicação, Maiara escreveu: "Só uma mulher muito grande pra ajudar a construir a história de outra mulher! Que honra" , disse. Muitos fãs comentaram o post, elogiando a dupla. "Uma mulher grandiosa e abençoada" , escreveu uma; "Patroas" , disparou outra; "Maravilhosas" , complementou um seguidor.

Vale lembrar que nesta última semana, Marília Mendonça e Maiara & Maraisa anunciaram detalhes da turnê As Patroas 2022 . Em evento misto (presencial e on-line), as artistas revelaram as novidades da série de eventos. A turnê passará por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. O show na capital federal acontecerá em 28 de maio.

Abrindo o evento com a música "Todo Mundo Menos Você" , lançada na semana passada, o trio afirmou que cada show terá três horas de duração, e garantiu que a organização das apresentações das quatro cidades do país se preparam para uma grande produção, que promete surpreender o público.

"Tudo é tão bonito, e é tão a nossa cara. A verdade convence de uma forma natural. Não adianta tentar mudar quem você é, e isso é muito nossa verdade. Fazer o que a gente faz aqui dá muito certo"

Marília Mendonça

A pré-venda dos eventos ocorre nos dias 13 e 14 de outubro pela plataforma da ELO , patrocinadora do evento. Contudo, apenas no dia 15 abre as vendas oficiais, também pelo aplicativo. Quando questionadas se há a possibilidade de estender a turnê para outras cidades, a produção do evento afirmou que há possibilidade, caso haja adesão do público.