Grupo planejava sequestro para invadir PCDF e resgatar preso

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Arquivo pessoal)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu três pessoas envolvidas no crime de latrocínio ocorrido na manhã de 16 de agosto, em frente à agência do Banco do Brasil, em Ceilândia. No entanto, os policiais da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRF) descobriram outro plano dos assaltantes: os criminosos planejavam invadir o Departamento de Polícia Especializada (DPE) e resgatar um preso que atua no chamado Novo Cangaço — modalidade de roubo a banco que costuma ser extremamente violenta, em que os criminosos fortemente armados tomam cidades do interior e rendem, inclusive, unidades da polícia.

A Operação Flagitium foi deflagrada no último domingo (3/10) e capturou o atirador, o motorista do GM Onix e o autor intelectual que planejou o crime e o resgate. As investigações apontaram que, além do atirador detido, bandidos da região Nordeste também participariam da execução do plano.

O grupo pretendia sequestrar a família do motorista que entrega marmitas na carceragem do DPE e obrigá-lo a levá-los até o portão da carceragem. Os criminosos, que estariam embarcados no caminhão, utilizariam fuzis, renderiam os policiais e resgatariam o preso do Novo Cangaço. O grupo já estava preparando um veículo blindado, da marca BMW, para invadir o Complexo do DPE.

De acordo com a PCDF, após a descoberta do plano, diversas medidas preventivas foram tomadas e o detento que seria resgatado foi transferido para o complexo penitenciário da Papuda, com decisão do Juízo da Execução Penal. O homem é investigado pela prática de homicídio na região do Assentamento 26 de Setembro.

Os três criminosos capturados no domingo também possuem graves antecedentes, como envolvimento em outros assaltos, e foram levados ao sistema prisional.

Relembre

Um homem, 58 anos, foi vítima dos criminosos em uma tentativa de assalto realizada na agência do Banco do Brasil, em Ceilândia. Segundo a apuração da polícia, a vítima trabalhava em uma empresa do SIA e era responsável pelo depósito semanal de dinheiro no Banco.

Em 16 de agosto, como de costume, o homem seguiu com a mochila de dinheiro para a agência, em um Fiat Uno, que tinha outro funcionário da empresa como motorista. Quando desceu do veículo com a mochila, foi abordado por um dos criminosos, que desferiu disparos com arma de fogo, derrubando-o no chão.

Em seguida, o criminoso tentou roubar a mochila com o dinheiro, mas, sem sucesso, voltou correndo para o veículo GM Onix que o aguardava metros à frente. O homem de 58 anos recebeu quatro disparos de arma de fogo, do tipo pistola, não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias depois da tentativa de roubo

O veículo utilizado pelos criminosos foi encontrado em um matagal do Sol Nascente/Pôr do Sol. Conforme a perícia, o grupo tentou atear fogo no carro, mas não conseguiu. A PCDF também descobriu que o veículo havia sido locado na cidade de Feira de Santana, na Bahia, e era objeto de apropriação indébita.