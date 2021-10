Céu grava novo álbum com covers de artistas brasileiros

CB Correio Braziliense

(crédito: Érico Toscano/Divulgação)

A cantora e compositora Céu anunciou na última terça-feira (05/10) em sua página oficial do Twitter um vídeo de divulgação do seu mais recente trabalho, um projeto de covers de artistas renomados que tiveram influência em sua carreira.

Uma nova versão da música Chega mais, canção lançada originalmente por Rita Lee e Roberto de Carvalho em 1979 será a primeira faixa do próximo álbum, fruto de um acordo firmado em parceria com a Warner Music. Com previsão de estreia para o próximo 15 de outubro, a releitura do single terá produção de Pupillo.

Por meio de vídeo divulgado nas redes sociais, presume-se que o novo disco da cantora contará com novas versões de artistas como Alcione, Fiona Apple, Lô Borges, Milton Nascimento, Rita Lee e Sade, entre outros nomes. Não foi divulgada a data de lançamento do próximo álbum.

Céu participará também de inédito projeto firmado com a Amazon Music. Trata-se de um EP dedicado a Milton Nascimento com regravação de Nada será como antes (1971), música de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, lançada originalmente pela cantora Joyce Moreno. O projeto contará com a presença de outros músicos para quatro versões de singles do músico.