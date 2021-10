CCBB tem programação de dia das crianças com dança, teatro e pista de skate

CB Correio Braziliense

(crédito: PC Caveira/Divulgação)

A programação cultural do CCBB está repleta de ações em comemoração ao dia das crianças. Entre sábado (9/10) e terça-feira (12/10), o espaço proporciona ao público atividades ao ar livre, aulas, oficinas e exposições, além da apresentação de peças de teatro infantil e da orquestra sinfônica de câmara de Brasília, com regência de Claudio Cohen, encerrando o feriado.

A programação contempla atividades que estão em alta com a criançada. Levando em conta o sucesso das olimpíadas, o CCBB montou uma pista de skate para incentivar os pequenos a se aventurarem nela. Também em alta entre os mais jovens, o k-pop ganhou um aulão gratuito oerecido pelo Movimento Internacional de Dança (MID).

Na terça-feira (12/10), às 17h, o espaço recebe o grupo Mapati, que apresenta para o público infantil o espetáculo Saltimbancos. A apresentação é gratuita.

Se engana quem pensa que a programação está preparada somente para as crianças. Muitos pais se divertirão com o projeto “Qual a sua coleção”, que dá ao evento um toque retrô, trazendo ao público futebol de botão, discos de vinil, carrinhos de rolimã, selos, moedas e antiguidades no geral.

O evento vai de sábado (9/10) a terça-feira (12/10) com programação para pessoas de diferentes idades. A programação completa você encontra no site www.bb.com.br/cultura.