Shannen Doherty, de 'Barrados no baile', fala sobre luta contra câncer de mama

VO Victória Olímpio

(crédito: Shannen Doherty/Instagram/Reprodução)

Shannen Doherty, atriz de Barrados no baile, decidiu contar um pouco sobre a história da luta contra o câncer de mama. Ela foi diagnosticada pela primeira vez em 2015, mas a doença se espalhou pelos gânglios linfáticos, fazendo com quem a artista precisasse passar por quimioterapia e radioterapia no ano seguinte. Em fevereiro do ano passado Doherty confirmou que a doença havia voltado.

Nas redes sociais, a atriz decidiu usar o mês da conscientização para tratar do assunto: "Para o mês de conscientização sobre o câncer de mama, gostaria de compartilhar mais sobre minha jornada pessoal, do primeiro ao segundo diagnóstico. Tá tudo lindo? Não, mas é verdadeiro e minha esperança em compartilhar é que todos nós nos tornemos mais educados, mais familiarizados com a aparência do câncer".

"Espero encorajar as pessoas a fazerem mamografias, check ups regulares, para superar o medo e enfrentar o que quer que esteja na sua frente. Em 2015 fui diagnosticada com câncer de mama. Fiz uma mastectomia e fiz quimio e radioterapia. Tive muitos sangramentos no nariz por causa da quimio. Não tenho certeza se algum de vocês experimentou isso. Eu também estava além de cansada", desabafou.

Doherty falou ainda sobre as maneiras que encontrou para ajudar a superar a doença: "Eu me animei colocando um pijama engraçado que minha amiga Kristy me deu. Eles realmente me animaram? Sim! Eu parecia ridícula e naquele ridículo, eu era capaz de rir de mim mesma. Encontrar o humor me ajudou a superar o que parecia impossível".