Sasha Meneghel rebate boatos sobre fim de amizade com Bruna Marquezine

VO Victória Olímpio

(crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Sasha Meneghel se irritou com os boatos sobre o fim da amizade com Bruna Marquezine e decidiu se pronunciar sobre o assunto. Nas redes sociais, a filha de Xuxa respondeu matéria do jornal Extra que dizia que o motivo do rompimento da amizade teria sido o casamento de Sasha com João Figueiredo, realizado em maio desde ano, para o qual Bruna não foi convidada.

Ainda segundo o jornal, o trabalho que as duas fizeram juntas assinando uma coleção de roupas também teria afetado a relação das duas. Após isso, rumores nas redes sociais ganharam espaço com internautas questionando que as duas não estiveram muito tempo juntas durante a Semana de Moda de Paris.

Nos comentários da publicação do jornal, Sasha resolveu esclarecer os boatos negando a situação: "Matéria mentirosa do começo ao fim. Que feio. Tanta coisa legal, relevante e de verdade para noticiar", escreveu.