Banda Passo Largo é a atração do fim de semana no bar Primo Pobre

CB Correio Braziliense

(crédito: Thaís Mallon)

A banda Passo Largo é a principal atração do fim de semana no bar Primo Pobre. Neste domingo (10/10), o grupo, que completa 10 anos de estrada e apresentará um repertório repleto de diferentes misturas do rock, a partir das 15h. Formada por Marcus Moraes na guitarra, Vavá Afiouni no baixo e Thiago Cunha na bateria, a Passo Largo dividiu, ao longo da carreira, palcos com grandes nomes da música, como Lulu Santos, Paralamas do Sucesso, Titãs, Roberto Menescal e BNegão.

Para a performance, a banda promete a mistura do choro ao rock, o jazz revisitado e a universalidade da música brasileira. No repertório, estarão presentes versões de Luiz Gonzaga com citações de Jimi Hendrix, Paulinho da Viola em versão ska, Michael Jackson no estilo Black Sabbath, The Beatles no swing do reggae, Belchior, Dominguinhos, Led Zeppelin e Metallica.

A programação do Primo Pobre do fim de semana começa nesta sexta-feira (8/10), com a apresentação do Dj Leo Cabral tocando clássicos da MPB e da música mundial. No sábado (9/10), a partir das 15h, o tradicional Pagode no Primo recebe a sambista Iva Lorena. A partir das 19h, os Djs Umiranda e Tiago Gioseffe ficam responsáveis pela música do local. Para encerrar a programação, o Dj A se apresenta no domingo, após o show da Passo Largo.



Durante a pandemia, o Primo Pobre tem funcionado de acordo com as regras de segurança sanitária. É obrigatório o distanciamento de dois metros entre as mesas, além do uso de máscara sempre que o cliente levantar da mesa. Pontos de álcool em gel estão disponíveis por todo o ambiente.