Mãe de Juliette Freire brinca sobre ir para o BBB22: "Vou ganhar"

VO Victória Olímpio

(crédito: Fátima Freire/Instagram/Reprodução)

Juliette Freire, campeã do Big Brother Brasil (BBB21), animou os seguidores nas redes sociais ao compartilhar um vídeo descontraído da mãe, Dona Fátima Freire, reagindo aos comentários dos fãs. Na publicação, a mãe se diverte dando nomes aos seguidores e os chamando de "Fatlovers".

"A senhora está mais famosa que sua filha, mãe", comentou Juliette. Dona Fátima brincou ao dizer que entraria na edição do reality show do próximo ano fazendo uma dobradinha de campeãs com a filha: "Não tem cacto? O que é que os fãs acham se eu entrar no BBB 2022? O que? Eu vou ganhar, olha. A filha no 21 e a mãe no 22".

Ela lendo os comentários kkkkkkkkk pic.twitter.com/GU9uxBd2yL — Juliette (@juliette) October 10, 2021

Nos comentários, Dona Fátima recebeu apoio dos internautas: "Avisa que eu estou pronta para fazer mutirão quantas vezes for preciso", "Aqui em casa é Fatlovers desde sempre", "Dona Fátima, se entra no BBB22, traz a paz mundial!", foram alguns dos comentários recebidos.