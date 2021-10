Britney Spears está escrevendo livro sobre o assassinato de uma garota

VO Victória Olímpio

(crédito: Britney Spears/Instagram/Reprodução)

A cantora Britney Spears surpreendeu os seguidores nas redes sociais e contou que está escrevendo um livro. Apesar de não dar detalhes sobre quando a obra será publicada, a artista falou sobre a trama: "Estou escrevendo um livro sobre uma garota que foi assassinada… mas o fantasma fica preso no limbo por causa do trauma e da dor e ela não sabe como passar para o mundo que ela conhecia".

Ela continuou a explicação sobre o livro: "Depois de ficar presa no limbo por três anos, ela é um fantasma que se alimenta do próprio reflexo no espelho. Ela não tem ninguém em quem confiar, mas algo acontece e ela descobre como cruzar para o mundo onde está a família dela".

"Saindo do limbo, ela tem uma decisão a tomar... cumprimentar as mesmas pessoas que a assassinaram ou criar uma vida totalmente nova. Ela não precisa mais do espelho... ela encontrou um portal citando certas orações constantemente que lhe dão a percepção e o dom de não ter mais medo e sair do limbo... mas o que vou deixar para a imaginação é o que ela faz quando atravessa acabou... além de aprender a escrever o nome dela de novo", finalizou.