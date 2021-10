Rafaella Santos detona Galvão Bueno após suposto xingamento a Neymar Jr.

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram/Divulgação/TV Globo)

Um áudio vazado de Galvão Bueno durante o empate entre Brasil e Colômbia neste domingo (10/10) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no qual supostamente o narrador chama Neymar Jr. de idiota, viralizou nas redes sociais e vem dando o que falar.

Ao final do jogo, o repórter Eric Faria, da TV Globo, informou que o craque do Paris Saint-Germain, diferentemente dos demais jogadores da Seleção, deixou o campo e foi direto para o vestiário assim que o árbitro apitou pela última vez, sem cumprimentar os adversários. Na sequência, é possível ouvir uma voz de fundo, supostamente o narrador chamando o atleta de “idiota”.



Galvão Bueno simplesmente esqueceu de mutar o microfone e chamou o Neymar de idiota, isso a Globo mostra. pic.twitter.com/FgofpyBxB4 — NETO PISTOLA ? (@NetoPistola10) October 10, 2021

Após a partida, Rafaella Santos usou seu Instagram para defender o irmão, após o suposto xingamento de Galvão. "Olha, ainda bem que eu não jogo bola, porque senão eu ia pegar alguém pelo cabelo, eu ia bater boca até o final, não sei... Ia tomar cartão vermelho, amarelo, verde, azul, o que tivesse...", iniciou.



"Não tenho essa paciência que meu irmão tem, não tenho. Ele tem uma paciência de Jó que eu não tenho. Parabéns", complementou. "Ai, um certo senhor, que eu já tinha falado no meu story passado, durante a transmissão, chamou meu irmão de idiota. Será ele ou você?", disparou Rafaella.

A irmã do Neymar respondeu o Galvão Bueno por ter chamado o irmão dela de idiota, confesso que a resposta me surpreendeu. pic.twitter.com/l42OKG2pis — NETO PISTOLA ? (@NetoPistola10) October 11, 2021

No mês passado, a influencer também rebateu as comparações que o locutor fez entre Neymar e Messi. Bueno afirmou que o brasileiro deveria ter o temperamento do argentino e ter mais autocontrole.



"Calma, Neymar, calma. Isso que falta um pouquinho no Neymar. Você não vê o Messi fazer isso. Falta um pouquinho ainda ao Neymar esse autocontrole, porque o Messi apanha tanto quanto ele", disse o apresentador esportivo.



Logo depois, revoltada, a irmã de Neymar Jr. rasgou o verbo nas redes sociais e criticou os comentários de um dos maiores narradores de transmissões esportivas da televisão brasileira.



"Galvão, para de querer ficar comparando Neymar e Messi. Não existe isso, para com isso, meu filho. Os dois são caçados, os dois apanham, legal. Vai lá você entrar em campo e apanhar como ele apanha e não tem que falar nada. Que conduta o quê. Não é você que sente dor depois do jogo não, né? Me poupe", finalizou.