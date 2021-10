Olivier Rousteing revela que sofreu acidente grave após explosão em casa

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Olivier Rousteing diretor criativo da Balmain, sofreu graves queimaduras após acidente com lareira - (crédito: Reprodução/Instagram)

O diretor criativo da Balmain , Olivier Rousteing , revelou no último sábado (09/10) com uma foto chocante, que sofreu um acidente doméstico há um ano devido à explosão de sua lareira.

A revelação foi feita a partir de uma publicação no Instagram , o estilista francês contou que as escondeu por "vergonha" em um ambiente onde reina "a obsessão pela perfeição".

Olivier atua há 10 anos na função de diretor da marca de alta-costura. O desabafo aconteceu dez dias após seu último desfile, realizado em 29 de setembro na Semana de Moda de Paris .

O post vem acompanhado de uma foto que mostra seu torso, braços e parte superior do crânio completamente enfaixados e marcas de queimaduras em seu rosto.

"Há exatamente um ano, a lareira da minha casa explodiu. Acordei na manhã seguinte no hospital Saint-Louis, em Paris. Fiz de tudo para esconder essa história do maior número de pessoas possível, tentando mantê-la em segredo com minhas equipes e amigos por muito tempo", iniciou.

"Para ser sincero eu não tenho certeza porque eu estava tão envergonhado, talvez esta obsessão com a perfeição que a moda é conhecida e com minhas próprias inseguranças… Enquanto eu me recuperava, eu trabalhei dia e noite para esquecer e criando todas as minhas coleções, tentando manter o mundo sonhando com a minha coleção e ao mesmo tempo escondendo minhas cicatrizes do rosto com máscaras, blusas de golas altas, de mangas compridas e muitos anéis nos meus dedos durante entrevistas e ensaios fotográficos", continuou.

"E eu realmente percebi que o poder da mídia social é revelar apenas o que você quer mostrar! Meio que nos permitindo criar nossa própria narrativa especial que evita o que não queremos ver ou mostrar: este é o nosso novo mundo".

Olivier Rousteing

Rousteing , afirma que depois de um ano, ele está feliz, curado e saudável e fala em um renascimento.

"Percebo o quão abençoado sou verdadeiramente e agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Meu último show foi sobre a celebração da cura da dor e agradeço a todas as modelos, as produções, minha equipe, as modelos, minha família Balmain, meus amigos que vieram e apoiaram não apenas meus 10 anos de Balmain, mas também meu renascimento", completou.

"Hoje, sinto-me tão livre, tão bom e tão sortudo. Estou começando um novo capítulo com um sorriso no rosto e um coração cheio de gratidão. Aos médicos e enfermeiras de Saint Louis, e a todos aqueles que me ajudaram durante esta longa recuperação e guardaram meu segredo: um profundo agradecimento. Eu amo você. Deus abençoe todos vocês. E nunca mais desista! Sempre há sol depois da tempestade", finalizou.

Confira, abaixo: