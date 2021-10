Angélica relembra presentes inusitados de Huck: 'Tinha que jogar fora'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Angélica Ksyvickis e Luciano Huck - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em recente entrevista para o podcast Donos da Razão , de Foquinha e André Brandt , Angélica Ksyvickis , que está casada com Luciano Huck há 18 anos, contou que o marido tentou de diversas maneiras conquistá-la.

"Teve uma época em que eu namorava, e o Luciano não, a gente tinha acabado de entrar na Globo, e ele tava nessa onda de me conquistar (risos)" , contou a a apresentadora, que tinha trabalho para se desfazer dos presentes ganhos de Huck para evitar conflito com o namorado da época.

"Ele mandava flores para minha casa e tinha que jogar fora porque tinha um namorado. Aí, ele mandou um peixe no aquário porque a gente tinha ido para Noronha"

Angélica também relembrou que chegou a dar bolo em Huck após marcar um encontro e acabou sendo surpreendida com um presente inusitado do então pretendente: um cano de PVC como deboche por ter levado um cano dela.



"Teve uma vez que eu dei um cano nele e ele mandou um cano de PVC com um laço de fita pra mim, porque eu não fui num negócio que eu combinei" , contou.

"Eu tinha falado pra ele que não ia rolar e que a gente não podia namorar. Enfim, ele foi insistente e foi me visitar no camarim e eu tava com um óculos de gravação de continuidade. Ele chegou, eu tirei o óculos e coloquei assim, entre o peito, na blusa. Ele veio, me abraçou e apertou, eu só senti o óculos estraçalhando, destruindo, no meu corpo. Olhei pra cara dele e falei: 'tá louco? acabou!'. Eu quase morri, falei 'gente, esse cara não bate bem! como é que faz um negócio desse?'"

Após idas e vindas, Angélica e Luciano Huck se casaram em 2004 e se tornaram pais de Joaquim Huck , de 16 anos, Benício Huck , de 13, e Eva Huck , de 8 anos.