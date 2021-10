'Marisa Monte foi minha namorada e ninguém sabia', revela Alexandre Frota

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

O deputado federal Alexandre Frota ( PSDB-SP ), revelou em entrevista ao Love Treta Podcast , apresentado por Rafael Cortez , na última quinta-feira (07/10), que já namorou a cantora Marisa Monte.

O parlamentar disse, ainda, que não costuma falar sobre relacionamentos do passado . A história dos dois, até então, não era de conhecimento do público.



"Essa é uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Conheci a Marisa Montes há muitos anos, no Rio, fazendo uma peça do Miguel Falabella, a Rocky Horror Show. Ela foi minha namorada, ninguém sabia. Eu falei agora porque você tocou e com o maior respeito. A gente namorou durante um tempo. Fiquei muitos anos na casa dela, na Urca. Ela já cantava muito nessa época e fazia os musicais do Falabella", declarou o político.



Alexandre ainda contou, que o primeiro encontro com a musa da MPB aconteceu em 1982 . Sete anos depois a artista ganhou fama nacional com a canção Bem que se quis .



"Não quero que ela fique triste porque revelei isso aqui. Acho ela uma grande mulher, uma grande atriz, uma pessoa bacana e que tem um trabalho de respeito no mundo todo. Fez parte da minha vida", explicou.

Passado como ator pornô



Recentemente, Frota contou em um bate-papo ao podcast 4talk Cast , comandado por Victor Sarro e Cintia Chagas , que não se arrepende de ter feito os filmes eróticos e que recebeu R$ 500 mil e um apartamento em São Paulo , no valor de R$ 180 mil, pela participação em filmes pornôs.



"Fiz por dinheiro. Escolhi fazer uma coisa que gostasse de fazer e ainda ganhasse grana. Escolhi a melhor produtora e fui. Entrei e o cara não acreditou. Ele olhou para minha cara e riu. Mas eu disse que iria fazer. Não me arrependo de ter feito. Na época foi muito bom".

