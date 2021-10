Gretchen paga promessa a Nossa Senhora de Nazaré por ter se livrado do ex

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/Instagram)

O pé quebrado não impediu a cantora Gretchen de participar do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, neste domingo (10/10). Esta é a 229ª edição do círio, em Belém, no Pará, e a cantora é devota da santa. Está pagando promessa por ter conseguido vender um apartamento em Portugal e se "libertado do ex-marido", conforme teria pedido para Nossa Senhora de Nazaré.

Gretchen fez o percurso ao lado do atual marido, o músico Esdras de Souza, que conheceu há três anos, também na companhia de familiares e amigos. A famosa, que mora no Pará há dois anos, disse ainda que, pela força da fé, conseguiu arcar com um novo imóvel e alcançar a tranquilidade finaceira, e assim pôde traçar planos para o futuro junto ao companheiro.