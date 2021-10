Paolla Oliveira e Diogo Nogueira são clicados em cartório no Rio de Janeiro

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Neste domingo (10/10), a atriz Paolla Oliveira e o sambista Diogo Nogueira foram ao 15º Ofício de Notas, cartório localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A foto postada pela instituição causou alvoroço entre os internautas, fazendo com que a publicação fosse excluída pouco tempo depois.

No registo compartilhado, o cartório chegou a escrever na legenda: "Hoje tivemos a honra de atender a atriz Paolla Oliveira, acompanhada de seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. Todo atendimento foi comandado pelo nosso competente tabelião substituto Paulo Velozo. Agradecemos pela confiança em nosso trabalho!"

O UOL buscou a assessoria dos famosos para mais informações, contudo, eles ainda não responderam o motivo que levou o casal ao cartório. Vale lembrar que no último mês, o músico comentou sobre o relacionamento com a atriz no Encontro com Fátima Bernardes , TV Globo .





"Já tinhamos se cruzado aqui na Rede Globo, foi no Faustão, fomos júri de um quadro. Cruzei duas ou três vezes. Mas no dia que aconteceu mesmo, recebi ligação do Mumuzinho, ele super alegre dizendo que tinha que apresentar uma pessoa e ele disse quem era. Não é possível, será que é verdade, achei que era brincadeira. A gente foi se falando até o dia de se encontrar e tal, jantar, fiz um pratinho com massa e camarão" , relembrou o artista.

A apresentadora da atração, que afirmou torcer pelo casal, pediu para que Diogo continuasse fazendo pratos e servindo Paolla , mesmo após conquistar e estabelecer uma relação com a atriz.

"Eu faço, pode perguntar, eu faço e cuido. Fiz uma música para ela. Flor de caña, ela ficou encantada, chamo de flor de canha, moça bonita, é uma mulher muito forte, guerreira, gosta de juntar a família, muito simples, uma das maiores atrizes desse país" , finalizou Nogueira.