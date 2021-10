Thaila Ayala revela sentir reflexos dos abortos sofridos na atual gravidez

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Neste final de semana, a atriz Thaila Ayala desabafou com seus seguidores sobre os abortos que sofreu, revelando sentir os reflexos na sua atual gestação. A artista está grávida de 6 meses e espera seu primeiro filho com o ator Renato Goés .

"Descobri que estava grávida com duas semanas e perdi com dois meses e pouco. Entrei em cirurgia sabendo que talvez eu tivesse que arrancar as duas trompas. Foi bem assustador. Durante a cirurgia ela fez um teste na outra trompa e tava boa e não precisei perder as duas" , contou ao relembrar alguns momentos de tensão após perder um dos bebês.

Como informado pela famosa, sua atual gestação é saudável e o menino se chamará Francisco .

"Gravidez é a coisa mais particular que existe no planeta Terra. É uma coisa tão única de cada pessoa. Eu ainda sinto e vejo reflexos dessas duas perdas nessa gravidez. O quanto ela está sendo diferente. E tenho certeza que essas duas perdas influenciaram nisso. Assim como influenciaram no meu casamento" , contou a Thaila .





A atriz também comentou que os abortos a aproximaram ainda mais do marido, o que a ajudou a entender que tudo tem o seu tempo.

"Eu e o Renato já tínhamos uma relação maravilhosa, mas depois da perda do segundo neném nossa relação se transformou. Uma transformação de união inexplicável" , finalizou.