Léo Chaves lembra crise pessoal no auge do sucesso: 'Descontava na bebida'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação/Léo Chaves)

O cantor sertanejo Léo Chaves comentou que passou por uma grande crise pessoal no auge do sucesso, por acreditar que nunca sairia do personagem que apresentava nos palcos. A revelação foi feita durante a entrevista do músico para o podcast de André Piunti .

Durante o bate-papo, Léo confessou que descontava na bebida sua angustia por não saber lidar com a fama. "A gente se escondia, que era o contexto natural em qualquer [carreira] artística. O próprio meio [...] faz que você se enfie em um casulo e se blinde. Isso é muito perigoso porque você vai vivendo cada vez mais um personagem intocável” , desabafou.

"Quando o artista está assim, ele não consegue se encarar. Esse é um lance muito interessante. Ele não consegue se encarar quando tá [sozinho] e não é mais um personagem. Vai pra fuga. Ou vai pras drogas ou vai pra bebida. Eu descontava na bebida"

Léo Chaves

O momento em que Léo notou que precisava de uma mudança em sua vida foi quando um de seus filhos disse que não o conhecia. A partir deste momento, Chaves buscou ajuda através de cursos e estudos para recuperar parte de sua vida antiga.

"Quanto mais você é o personagem, menos você se relaciona com pessoas que fazem parte da sua essência. Daí eu virei essa chave e mudei o comportamento com meus filhos. Minha vida é outra" , finalizou.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Chaves (@leochaves)





PROPOSTA INDECENTE



Recentemente, Léo chegou a comentar de uma proposta feita por uma fã, que lhe ofereceu R$ 100 mil por uma noite de amor. Em entrevista ao jornal Extra , o sertanejo recordou o caso que aconteceu após um show em Belo Horizonte.

"No fim de um show, alguns amigos me disseram que havia uma senhora na plateia oferecendo R$ 100 mil para eu passar a noite com ela” , relembrou o artista.

"Ah, eu não aceitei, não achei legal. Se ela tivesse colocado um zerinho a mais no valor, talvez mudaria de ideia (risos). Não, calma, estou brincando. Todo mundo tem seu preço, mas eu nem à venda estou"

Léo Chaves





View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Chaves (@leochaves)