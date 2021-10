Influenciadora oferece nudes para quem se vacinou contra o coronavírus

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora digital Kazumi Squirts , referência no OnlyFans , está oferecendo para os internautas fotos em que aparece nua para os homens que tiverem se vacinado contra o coronavírus. A modelo ainda afirmou que apenas se envolve sexualmente com pessoas que tomaram a vacina contra a doença.

"Tenho enviado nudes grátis para as pessoas que me enviam seu comprovante de vacinação. Se você se vacinar, vou mandar nude de graça ", revelou a famosa ao podcast No Jumper .

Logo após, a modelo foi questionada no programa se ela quer apenas chamar atenção ou se realmente se importa com a causa, frisando que apoia completamente a vacinação e diz que não vai a encontros com pessoas que não se vacinaram.

Kazumi Squirts (foto: Reprodução)

A modelo Nathalie Andreani , que também utiliza a plataforma adulta, revelou para a revista Public que recebeu uma proposta de sexo vinda de um jogador da seleção francesa, mas acabou dizendo " não " ao atleta.



"Eu já recebi muitas propostas indecentes, com destaque para uma de um jogador. Ele me ofereceu 50 mil euros para passar a noite comigo. Em mais de uma ocasião, devo admitir, mas eu recusei" , contou Andreani , de 50 anos.

Nathalie Andreani (foto: Reprodução/Instagram)

Antes de estar sensualizando na plataforma de conteúdo adulto, ela fez sucesso na França ao participar de programas como Heartbreak villa e Secret story , neste último, viveu um romance com um homem 25 anos mais novo que ela. O valor oferecido pelo jogador, que não teve a identidade revelada pela modelo, chega aos 316 mil reais.

No OnlyFans, a musa possui quase 300 postagens e para ter acesso a esse conteúdo é necessário pagar mensalmente US$ 20, cerca de R$ 109.