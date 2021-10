Diogo Nogueira brinca com fake news e fama de ser "o marido da Paolla"

RN Ronayre Nunes

Nada parece abalar a relação do casal - (crédito: Reprodução/Instagram)

O “it couple” do momento responde por Diogo Nogueira e Paolla Oliveira, e como todo casal famoso, muitas fofocas cercam a relação do cantor e da atriz. Mas nada parece abalar o amor dos dois.



Em uma entrevista ao podcast Rap 77, de Júnior Coimbra, Nogueira contou que não se incomoda muito com as mentiras sobre a relação, e que leva as fake news com maturidade: "Já me casaram com ela, já falaram que a gente tinha noivado, até nosso filho tem cinco meses [...] sabia que isso poderia acontecer, a gente é super bem resolvido. Tá sendo super bom, a energia, o carinho das pessoas, não vejo uma pessoa falar mal. Então é ser feliz, só isso”.

Com toda aquela ginga carioca, o cantor explicou ainda como conseguiu conquistar Paolla. "Marcamos jantar, vinho. Eu fiz um jantar. Sou metido a cozinheiro. Eu não falo nada. Mas tem um livro de receitas que eu fiz na pandemia. São receitas que aprendi a fazer em casa, vendo a minha mãe [...] mas o nosso jantar foi vinhozinho, uma massa deliciosa".

Nogueira ainda comentou sobre a pressão de deixar o relacionamento público. "De início foi reservado. Foi crescendo, desenvolvendo e a gente foi vendo que a gente não precisava ficar se escondendo, porque não é legal, então a gente viu que o momento era bom pra gente falar do nosso relacionamento, ter tranquilidade pra gente ser feliz”.

E para selar o amor de vez, vale lembrar que Nogueira está gravando um clipe com a amada — de uma canção escrita para Paolla.