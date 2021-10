Maisa fala sobre perrengue com urubu durante gravações de projeto

VO Victória Olímpio

(crédito: Maisa/Instagram/Reprodução)

A atriz Maisa divertiu os seguidores ao contar o perrengue que passou durante as gravações do novo projeto do qual está participando. Nos stories do Instagram, ela contou que foi atacada por dois urubus durante gravações de algumas cenas.

"Dois urubus estavam brigando e a gente estava fazendo a cena. Na hora que a gente terminou, os dois caíram em cima da gente. Deram rasante em mim, eu não sei como meu reflexo funcionou, mas fechei os olhos, agarrei o meu amigo e corri", explicou.

Maisa disse que tem fobia do animal e que o susto foi grande: "Eles ainda conseguiram arranhar o cotovelo de um colega nosso de trabalho. Eu tenho fobia. Quase caí dura. Dei um berro. Muito medo. Urubu é gigante".