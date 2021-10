Primeiro trailer de 'Pânico 5' é divulgado; confira data de estreia

VO Victória Olímpio

(crédito: Paramount/Reprodução)

A Paramount Pictures animou os fãs de filme de terror e divulgou o primeiro trailer do retorno de um clássico: Pânico 5. Com estreia prevista para 13 de janeiro de 2022, a produção contará com a volta de Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale (Courteney Cox) e Dewey (David Arquette), protagonistas dos primeiros filmes da franquia.

O vídeo mostra Sidney precisando enfrentar novamente o assassino Ghostface. O longa acompanhará a cidade de Woodsboro 25 anos depois dos assassinatos que assombraram o local. Um novo assassino assume o papel do vilão e volta a aterrorizar os adolescentes da cidade.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Paramount Pictures Brasil (@paramountbrasil)

Na última segunda-feira (11/10), as primeiras imagens do filme também foram divulgadas. O elenco conta, ainda, com Dylan Minnette (o astro de Os 13 porquês), Jack Quaid (The boys) e Mason Gooding (de Love, Victor).

O filme chega às telonas 10 anos após Pânico 4. Será o primeiro lançamento após a morte do criador da franquia, o cineastra Wes Craven. Agora, a direção ficará por conta da dupla Tyler Gillett e Matt Bertinelli-Olpin.