A Fazenda 13: Aline, Dayane, Gui Araújo e Victor estão na roça; entenda

(crédito: Twitter/Reprodução)

Está formada mais uma roça de A Fazenda 13: Aline x Dayane x Victor x Gui Araújo são os indicados. Na noite desta terça-feira (12/10), os peões se reuniram para dar início as dinâmicas da berlinda da semana.

Aline, Day e Victor ainda disputam a Prova do Fazendeiro, no programa ao vivo desta quarta (13/10). Gui Araújo foi vetado e já está confirmado na berlinda.

Confira como foi a formação da roça



A roça é formada por quatro peões: o indicado do fazendeiro da semana, o mais votado entre os peões, que tem a chance de puxar um roceiro da baia, assim como o jogador restante da dinâmica do resta um.

Após vencer a Prova de Fogo no último domingo (10/10), Bil Araújo revelou os poderes do lampião durante o programa ao vivo.

O influenciador optou por ficar com a Chama Amarela, que garantiu a imunidade para si mesmo e mais um colega a sua escolha, que foi o Dynho.

Ele também resolveu entregar o poder da Chama Vermelha para Gui Araújo, que ganhou o poder de voto peso dois na formação da roça nesta semana.

Votação

A formação da roça começou com a indicação do fazendeiro Rico, que retribuiu a indicação da última semana e escolheu Gui Araújo para disputar a berlinda.

“Não concordo com o jogo dele. É um jogo sujo, manipulador. (…) É um dia da caça e outro do caçador”, disse Rico em sua indicação.

Em seguida, em votação aberta, os peões escolheram Aline para fazer parte da berlinda, com sete votos. Por sua vez, ela escolheu puxar Victor da baia.

Veja quem votou em quem

Lary Bottino votou em: Aline

Gui Araújo votou em: Aline (x2)

Mileide votou em: Aline

Tiago votou em: Dayane

Valentina votou em: Mileide

Bil votou em: Aline

Solange votou em: Marina

Marina votou em: Dayane

Tati Quebra Barraco votou em: Aline

Dayane votou em: Lary

Erasmo votou em: Sthefane

MC Gui votou em: Dayane

Dynho votou em: Dayane

Aline votou em: Lary

Sthefane votou em: Aline

Victor votou em: Valentina

Resta um



Para completar, Dayane foi a última participante a ser escolhida na dinâmica do resta um e ocupou o quarto banco da roça. Essa é a segunda roça seguida que a modelo enfrenta no jogo.

Ela ainda teve a chance de vetar um adversário da Prova do Fazendeiro desta quarta (13/10), e escolheu Gui Araújo, que fica confirmado na berlinda do reality.

Com isso, Aline, Day e Victor ainda terão a chance de se livrar da disputa e conquistar o chapéu do Fazendeiro. Os demais enfrentam a preferência do público em votação popular.