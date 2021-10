Clipe de Artur Nabeth faz protesto político com críticas ao governo

JC Júlia Cândido*

(crédito: Ilustração por Rafael Campos Rocha)

Lançado na última sexta-feira (08/10) na plataforma de streaming de vídeos Youtube, Tiradentes, o novo clipe de Artur Nabeth em parceria com Rafael Campos Rocha traz ilustrações da personagem Kriança índia combatendo algumas autoridades políticas, como Carlos Sales, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, e os filhos do atual presidente. O clipe é uma forma de protesto político e o título foi escolhido em homenagem à Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, local frequentado pelo artista.



Kriança índia, personagem de quadrinhos criada por Rafael, é uma figura protetora da floresta, que combate o desmatamento e pessoas que tentam invadir seus territórios para garimpar e retirar riquezas naturais das terras indígenas.

“Eu acompanho o trabalho do Rafael há algum tempo, que é autor de uma série de personagens de quadrinhos brasileiros super emblemáticos, mas a personagem que mais acho interessante é a Kriança índia. Ela não tem sexo, e a única noção dela é matar quem está invadindo a floresta pra desmatar, garimpar e tal… e enquanto fui escrevendo, que foi em 2018, percebi que tudo que eu tava retratando ali tava acontecendo no Brasil, e no momento que percebi essas semelhanças e coincidências, eu quis colocar a Kriança índia no vídeo. Ela combate como se estivesse em um videogame, sabe? Como se aqueles fossem os chefões. Ela vai lutando contra todos que atravessam o caminho dela”, explica o autor da canção.

Residente do Rio de Janeiro, Artur Nabeth conquistou o prêmio de melhor clipe de animação do Music Video Festival (MVF) de 2020 com Mitos, concorrendo com nomes conhecidos da música brasileira e internacional. Artista plástico e cartunista, Rafael Campos Rocha foi indicado ao HQ Mix.

Artur diz que sente alívio ao lançar o clipe e espera a reação de apenas um público, sem se importar muito com as opiniões contrárias: “eu sinto acho que alívio, como se fosse um desabafo, tirando tanto ódio e raiva de dentro de mim que eu sinto em relação a tudo que tá acontecendo no Brasil com esse governo… Eu sei que vão ter três tipos de reações, de três públicos diferentes. Um deles é o pessoal do ‘lado de lá’, que fica rebatendo tudo na internet com comentários super infantis, como ‘a mamata acabou’, etc. Vai ter também o pessoal do centro, que vai achar radical demais, que tem que ter diálogo e, enfim… E o terceiro lado, com o qual me identifico, espero que sintam esse mesmo sentimento que eu senti, de ver que alguém finalmente retratou o que tanta gente queria ver, sabe?”.

