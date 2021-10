Bolsonaro diz que Alcolumbre "age fora das quatro linhas da Constituição"

IS Ingrid Soares

(crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (13/10) que o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), "age fora das quatro linhas da Constituição" por travar a sabatina de seu indicado, o ex-advogado-geral da União André Mendonça para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Eu ainda aguardo a sabatina do André Mendonça no Senado Federal. Ele [Davi Alcolumbre] age fora das quatro linhas da Constituição", disse o chefe do Executivo à CNN Brasil.

Mais cedo, em Miracatu, Bolsonaro repetiu defesa à indicação de Mendonça para ocupar a cadeira do ministro Marco Aurélio Mello na Corte.

"Se Eldorado (SP) tem um presidente, se Deus quiser, brevemente, Miracatu terá um ministro do STF. À família de Miracatu, à família de André Mendonça, meus cumprimentos por esse homem extremamente capaz e inteligente. E dentro dos meus compromissos, um evangélico para o STF", disse.

No último dia 10, o chefe do Executivo responsabilizou Alcolumbre por embarreirar a sabatina de Mendonça. "Davi Alcolumbre teve tudo o que foi possível por dois anos comigo e, de repente, ele não quer o André Mendonça".

"Quem pode não querer é o plenário do Senado, não ele [Alcolumbre]. O que ele está fazendo não se faz, porque a indicação é minha", completou.