Ator Ravil Isyanov, conhecido por interpretar vilões russos, morre aos 59 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

Ravil Isyanov, ator conhecido por interpretar vilões russos em filmes de sucesso, morreu após longa batalha contra um câncer. A morte do artista ocorreu em 29 de setembro, mas foi confirmada por seu agente, Fredrick Levy, apenas nesta quarta (13/10), ao portal Entertainment Weekly.

"Mesmo enquanto lutava contra esta doença terrível, Ravil permaneceu corajoso e resistente, trazendo o seu melhor para o set e trabalhando até o fim. Ele fará muita falta", disse o empresário.

Isyanov esteve em filmes como Transformers: o lado oculto da Lua (2011), 007 contra GoldenEye (1995) e Sr. & Sra. Smith (2005). Ele também atuou em produções como O santo (1997), K-19: The Widowmaker (2002) e Um ato de liberdade (2008).

O ator teve papéis muito conhecidos em séries como o delegado russo Anton Petrov em Agents of S.H.I.E.L.D. e o interrogador Ruslan em The Americans. Há pouco tempo ele participou da série Glow, da Netflix, como o dono do motel Gregory.