(crédito: Divulgação)

A data de estreia da segunda temporada da série The great está prevista para o dia 14 de dezembro no Brasil. O anúncio foi feito pela STARZPLAY, a plataforma de streaming premium da STARZ.

O enredo da série acompanha, de forma cômica e satírica, a vida de Catherine (Elle Fanning), que acaba de se tornar Imperatriz da Rússia graças a seu casamento com Peter (Nicholas Hoult), o atual governante do país. Ambos os personagens principais mantêm relações extraconjugais e alimentam um casamento explosivo. The great é baseada na peça de Tony McNamara que conta a história da figura histórica Catarina, A Grande. A peça estreou no ano de 2008 no Sydney Theatre Company.

A trama da segunda temporada mostra Catherine finalmente assumindo o trono, depois de descobrir que o plano para destronar seu marido seria apenas o começo de algo maior que ela não imaginava. Com Catherine planejando trazer o Iluminismo para a Rússia, ela terá que ir contra tudo e todos, a corte e as pessoas mais próximas a ela, incluindo sua própria mãe (interpretada pela atriz convidada Gillian Anderson). Catherine vai descobrir também que é mais difícil do que imaginava ter que balancear mente e coração. Por um lado, ela quer se tornar “A Grande”, e por outro, manter em equilíbrio sua relação com Peter . No entanto, para mudar um país, precisa mudar a si mesma.

The Great é estrelada por Elle Fanning como Catherine, Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow. A primeira temporada está disponível na plataforma STARZPLAY para assinantes.

Confira o trailer: