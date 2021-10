Avião com faixa de pedido de casamento cai e mata passageiro

AO Amanda Oliveira

(crédito: THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes)

Um pedido de casamento inusitado se transformou em uma grande tragédia no Canadá. Um avião de pequeno porte, que exibia uma faixa com a frase “Quer casar comigo?”, caiu na ilha de Montreal, na noite do último sábado (2/10).

O acidente matou o passageiro que não teve a identidade revelada e feriu o piloto Gian Pero Ciambella, dono da empresa Publicite Aerogram. O único sobrevivente ao impacto da queda está internado, mas logo será ouvido pelo Comitê de Segurança de Transportes do governo canadense.

Apesar das autoridades locais terem recebido relatos de problemas com o motor da aeronave, um modelo Cessna 172, as investigações seguem em andamento para descobrir o que pode ter motivado a queda.

Um outro piloto explicou que o avião é “leve para três passageiros”. Dominic Daoust suspeita que a causa tenha sido “algum tipo de problema mecânico em baixa altitude que deixou o piloto sem opções”.

A faixa não foi encontrada, mas os investigadores acreditam que ela tenha caído em um rio da região. O avião caiu no Dieppe Park, próximo ao local acontecia um festival de música, o Osheaga.