Final do Top Cufa DF tem programação especial com desfiles e DJs

CB Correio Braziliense

(crédito: Júlia Bandeira )

A grande final da quinta edição do Top Cufa DF está marcada para este fim de semana, a partir das 18h. O evento será restrito a modelos, convidados e à equipe técnica. A programação foi dividida em duas etapas, sendo a primeira no sábado (16/10), com a presença de 32 modelos da categoria Street. A categoria Fashion será no domingo (17/10). O público consegue acompanhar virtualmente a transmissão ao vivo, que fica disponível no perfil do concurso.

Para a grande final foram selecionadas também participações especiais, como Preto Zezé, presidente da CUFA BR, e a jornalista Nathalia Godoy. A dupla comanda a apresentação do evento de sábado. A programação musical fica por conta do rapper Japão Viela 17, da DJ Ketlen e da banda Brasiliana. A apresentação de domingo (17/10) será comandada por Bell Lins e Japão. A discotecagem é da cantora Dhi Ribeiro e do rapper Israel Paixão.

Com o objetivo de proporcionar novas oportunidades para marcas e estilistas locais, o Top Cufa DF lança a BSB Fashion Street, durante a final do concurso. O projeto pretende receber figuras renomadas do mercado e possibilitar a participação de iniciantes. Todo o concurso recebe recursos da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, enquanto a realização é da Associação Cresce DF e da Central Única das Favelas do Distrito Federal.