Marcílio Moraes parabeniza Globo por pagar pela reprise de Sonho Meu

Após criticar a falta de pagamento de direitos autorais pela exibição de produções da TV Globo , Marcílio Moraes revelou que acredita ter sido o primeiro novelista a ganhar pela reprise de transmissão de um folhetim.

Autor da novela Sonho meu ( 1993 ), atualmente em exibição no Viva , informou nesta quarta-feira (13/10), por sua página no Facebook , que foi renumerado pela emissora carioca , depois de ter reclamado.



O roteirista garante que vários colegas de profissão não receberam nenhuma quantia sobre as obras reprisadas .



"Amigos, como todo mundo sabe, andei reclamando publicamente por causa do não pagamento dos meus direitos sobre a exibição de novelas minhas na TV fechada e no streaming", iniciou.



"Pois, hoje, estou aqui para tirar o boné para a Globo, que decidiu pagar pela exibição da minha novela Sonho Meu, no Canal Viva", comemorou o autor.



"Perguntei a vários colegas e fiquei sabendo que nenhum deles até hoje recebeu pelo Viva. Será mesmo que sou o primeiro? Não importa, o que quero expressar é o desejo de que a atitude seja um bem-vindo sinal de que a empresa está disposta a negociar com os autores roteiristas a ampla remuneração pela exibição pública das nossas obras. Valeu, Globo", afirmou.



Confira, abaixo:



O canal da família de Roberto Marinho ( 1904 - 2003 ) garante cumprir com todos os pagamentos referentes às reprises. Entretanto, vale destacar que os contratos firmados há anos não previam exibições em canais fechados por assinatura, tampouco streaming .



Marcílio foi contratado da emissora por cerca de duas décadas. Iniciou sua carreira numa minissérie de Ferreira Gullar ( 1930 - 2016 )e Armando Costa ( 1933 - 1984 ) chamada A Juíza . Depois fez Roque Santeiro ( 1985 ), com Dias Gomes ( 1922-1999 ). No ano seguinte, continuou nas telenovelas e escreveu Roda de fogo ( 1986 ), Mandala ( 1987 ), Mico preto ( 1990 ), Sonho meu ( 1993 ) e o remake de Irmãos coragem ( 1995 ), além das minisséries Laércio é nosso rei ( 1986 ), Noivas de Copacabana ( 1992 ), Dona flor e seus dois maridos ( 1998 ) e Chiquinha Gonzaga ( 1999 ).



No final de 2002 , saiu do canal por vontade própria. Em 2005 , foi contratado pela Record TV , onde escreveu as novelas Essas mulheres ( 2005 ), Vidas opostas ( 2006 ) e Ribeirão do tempo ( 2010 ), além dos seriados A Lei e o crime ( 2009 ) e Fora de controle ( 2011 ).