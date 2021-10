Ator Jonah Hill desabafa: "Peço gentilmente que não comentem sobre o meu corpo"

VO Victória Olímpio

(crédito: Jonah Hill/Instagram/Reprodução e VALERIE MACON/AFP)

O ator Jonah Hill, de 37 anos, desabafou nas redes sociais pedindo para que os fãs parassem de fazer comentários sobre sua aparência. Ele passa por uma fase de aceitação do corpo e afirmou que não se sente bem lendo algumas mensagens.

“Sei que vocês têm boas intenções, mas peço, gentilmente, que não comentem sobre o meu corpo. Sejam comentários bons ou ruins, explico, educadamente, que não ajuda e não me sinto bem com isso. Muito respeito”, escreveu o ator.

O astro, indicado ao Oscar duas vezes, tem perdido muito peso nos últimos anos, o que gerou comentários de fãs e repercussão da mídia sobre o novo físico. Há alguns meses, Hill criticou uma matéria do jornal britânico Daily Mail que mostrava ele surfando em uma praia, que com a chamada ele interpretou como gordofobia.

Durante a carreira o ator passou por intensas mudanças físicas, como em 2017, quando atuou em Anjos da lei, que ele chegou a perder 30 quilos. No ano passado, em entrevista a GC, ele falou sobre o assunto durante conversa sobre o interesse em moda: "É muito difícil se vestir de uma certa maneira quando você é gordo, porque as roupas não são feitas para pessoas acima do peso serem estilosas".