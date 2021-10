Companhia das Letras vai publicar o Nobel de Literatura Abdulrazak Gurnah

NM Nahima Maciel

(crédito: Divulgação)

A Companhia das Letras anunciou que será a casa brasileira de Abdulrazak Gurnah , o tanzaniano que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura deste ano. Inicialmente, a editora publicará uma série de quatro títulos, incluindo o mais recente, Afterlives, programado para o primeiro semestre de 2022.

Na lista da editora entram ainda Paradise, By the sea e Desertion. Em Afterlives, Gurnah conta a história de Ilyas, um rapaz roubado pelos alemães durante a Rebelião Maji Maji, revolta armada contra o domínio colonial alemão na África Oriental ocorrida no começo do século 20. O romance acompanha a volta do rapaz à terra natal após anos.

Em Paradise, o protagonista é um menino de 12 anos vendido pelo pai a um comerciante árabe para pagar uma dívida. By the sea fala de imigrantes africanos no Reino Unido e Desertion, de histórias de amor proibidas.

Nascido em Zanzibar, antigo protetorado britânico na costa da Tanzânia, Gurnah traz para seus romances as temáticas coloniais e pós-coloniais que permeiam a história do país. Ele mesmo imigrante — deixou Zanzibar aos 18 anos, em fuga da perseguição às pessoas de origem muçulmana —, costuma explorar nas narrativas os dramas dos deslocamentos e das imposições e violências cometidas em nome da civilização durante as ocupações coloniais na África.