Carol & Vitoria lançam single "Oh mãe", nesta sexta-feira (15/10)

VO Victória Olímpio

(crédito: Lana Pinho/Divulgação)

Reveladas com covers que respondiam a canções machistas, as irmãs Carol & Vitoria já entraram no mundo da música mostrando atitude. Nesta sexta-feira (15/10), a dupla lança o single Oh mãe, com a temática da importância dos conselhos e do carinho maternos. O clipe traz uma homenagem a história da mãe das cantoras, Dona Deusa.

“Nossa mãe representa nossa origem, nosso porto seguro. Ela nos criou sozinha, com todas as dificuldades que uma mãe solo passa. Admiramos muito nossa guerreira. Tudo que nos tornamos hoje, devemos a ela”, diz Carol.



A importância dessa autenticidade artística é reforçada por Vitoria: “Nós duas sempre tivemos um desejo enorme de colocar a representatividade feminina no nosso trabalho em um lugar de destaque. Fomos criadas por essa mulher de nome forte: Deusa. Ela é muito guerreira e sempre nos incentivou a fazer o que amávamos. É maravilhoso fazer música com essa bagagem”.

O último lançamento da dupla foi Voa comigo, um duo em parceria com o rapper Rael. O vídeo atingiu mais de 200 mil visualizações em apenas uma semana. Em 2020, alcançaram 14.5 milhões de streamings no Spotify.