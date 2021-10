Marvvila lança pagode empoderado 'Sou muito pra você' nesta sexta (15)

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

A cantora Marvvila tem conquistado cada vez mais espaço no pagode. Após parceria com o grupo Di Propósito, em um single animado, a cantora volta a lançar outro samba. Sou muito pra você, música empoderada voltada para as mulheres, chega as plataformas digitais e com clipe no YouTube, nesta sexta-feira (15/10).

“Do mesmo jeito que o homem canta que vai pra farra, nós também podemos cantar”, comenta Marvvila. O single narra a história de um rapaz que terminou o relacionamento e a mulher só tem a agradecer por isso.

Marvvila ainda conta com as participações do influenciador digital Victor Melo e a dançarina Dandan Firmo, que criou uma coreografia exclusiva para a música. O clipe também chega ao Youtube hoje. A cantora é uma das artistas brasileiras escolhidas pelo aplicativo TiKToK para integrar o projeto Generation NXT.