Grazi Massafera está vivendo romance com diretor de cinema, segundo jornal

Segundo informações do jornal Extra , a atriz Grazi Massafera está se envolvendo amorosamente com um diretor de cinema, chamado Alexandre Machafer. A famosa, que terminou recentemente seu relacionamento com Caio Castro, colocou a fila para andar e está se permitindo.

As pistas foram dadas pelos fãs, que notaram uma interação entre eles nas redes sociais desde o começo do mês de outubro. Contudo, a artista já seguia Alexandre em seu perfil pessoal, destinado apenas para pessoas próximas.

Ambos trocaram comentários e curtidas em seus perfis abertos, deixando a deixa para os internautas de um possível romance.

" É o namorado da Grazi?", "Você e a Grazi estão juntos?", escreveram alguns internautas nas publicações do rapaz, que não respondeu, mas fez questão de deixar sua curtida. A mãe de Alexandre também começou a seguir Grazi, alimentando os rumores.



Vale dizer que o novo casal já ganhou fã-clube nas redes sociais, feito por fãs que shippam os dois juntos.

Machafer começou sua carreira como ator e até chegou a fazer uma participação em Rebelde, contudo, ele se encontrou atrás das câmeras e já produziu e dirigiu os filmes O Filho do Homem e Anos Radicais.

Término com Caio Castro

Na época em que o casal anunciou a separação, Grazi emitiu um comunicado comentando o ocorrido. " Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados", contou, com exclusividade, à Revista. "O que posso dizer agora é que encerramos com todo respeito à nossa história", pontuou a atriz.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Castro (@caiocastro)

Caio Castro , por sua vez, usou suas redes sociais para desmentir rumores de uma suposta traição." Nunca fomos de falar da nossa relação. Nunca expusemos muita coisa sobre nós, e não será agora que irei alimentar esse tipo de reportagem. Mas inventar uma história de traição passa da falta de respeito", disse o ator.