Edital seleciona grafiteiros para revitalização das paradas da W3-Sul

CB Correio Braziliense

Para o projeto W3 — Arte Urbana serão selecionados 27 grafiteiros - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) lançou edital que vai selecionar 27 grafiteiros para trabalhos no projeto W3 — Arte Urbana, com previsão para dias 27 e 28 de novembro, e ainda para os dias 4 e 5 de dezembro, na avenida W3-Sul.

As inscrições vão até 26 de outubro e serão selecionados artistas que moram no DF ou no entorno que comprovarem, por meio de portfólio ou currículo, o desenvolvimento de pelo menos uma intervenção artística em muros, paredes, painéis e tapumes. Os interessados devem preencher o formulário on-line, disponível no site da Secretaria.

Com o cachê no valor de R$ 3 mil, cada grafiteiro selecionado fará sua intervenção artística de tema livre em uma parada de ônibus da W3-Sul, com a área total de 20 m². Outro diferencial do chamamento é que serão reservadas 30% das vagas para a participação de artistas mulheres.

O W3 — Arte Urbana faz parte da série de iniciativas da pasta para fomentar a cultura nos espaços públicos do Distrito Federal, além de proporcionar o intercâmbio artístico-cultural e incentivar o empreendedorismo no movimento. O evento, amparado por edital, também contribui para o fortalecimento da Política de Valorização do Grafite no Distrito Federal e Entorno.

W3 — Arte Urbana

Inscrições até 26 de outubro, pelo formulário on-line, em site.