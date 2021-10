Documento raro de Michael Jackson é colocado à venda por R$ 409 mil

VO Victória Olímpio

Um raro documento de Michael Jackson foi colocado à venda na internet por US$ 75 mil, cerca de R$ 409 mil. O site Moments in time mostrou um requerimento de passaporte do artista, que além da foto 3X4, mostra a assinatura e alguns dados pessoais do cantor.

De acordo com informações do TMZ, o rei do pop teria perdido o passaporte no início dos anos 1990 e precisou fazer uma solicitação para receber o novo documento. O documento foi descoberto pelo site e disponibilizado para os fãs.

Passaporte de Michael Jackson é colocado à venda (foto: Moments in Time/Reprodução)

No documento é possível ver data e local de nascimento de Michael, uma grande assinatura, endereço de onde morava na época e a profissão: artista. O artista morreu em 2009, aos 50 anos, em casa, em Holmby Hill, Los Angeles.

Na ocasião, Michael sofreu uma parada cardíaca, precisando ser levado ao hospital depois de ingestão de grande dosagem alta de propofol e benzodiazepina. O artista não resistiu.