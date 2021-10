Ex-mordomo fala de novo livro sobre Roberto Carlos: "Não vou contar tudo"

VO Victória Olímpio

(crédito: Youtube/Reprodução e Fabio Rocha/Globo/Divulgação)

Nichollas Mariano, autor da primeira biografia censurada por Roberto Carlos, em 1979, está prestes a lançar um livro sobre os 12 anos que teve de convivência com o cantor. Ele esteve ao lado do artista como contador e mordomo entre 1962 e 1973.

O rei e eu, que foi proibido no lançamento, há 42 anos, está previsto para chegar às lojas em dezembro. Mas dessa vez, Nichollas afirma não ir muito a fundo em detalhes que haviam incomodado Roberto na época, porém, não deixará de trazer histórias curiosas sobre o cantor.

Em entrevista ao canal FC Discos, no YouTube, Nichollas contou como conheceu Roberto: "Devo ter sido um dos primeiros fãs do Roberto e nos conhecemos no início da década de 1960, quando eu era discotecário da Rádio Carioca. Depois, tive a alegria de conviver com esse artista maravilhoso."

"Além de mordomo, eu era procurador. Eu podia assinar cheques, documentos e contratar em nome do Roberto. Vou contar no novo livro um pouco da minha história também, a história das rádios. Do rei, não vou contar tudo", continuou.

O escritor, que está aposentado, contou que deixou de fora histórias que incomodaram o cantor, como a prótese na perna, um filho fora do casamento e vários segredos de alcova: "Este agora vai ser um livro só com verdades, mas mais leve e gostosinho de ler".