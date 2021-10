Após polêmicas, Andressa Urach anuncia volta à Igreja Universal

DL Douglas Lima - Uai

Andressa Urach anuncia volta à igreja ao lado do marido, Thiago Lopes - (crédito: Reprodução/Instagram)

Andressa Urach surpreendeu, mais uma vez, seus seguidores neste sábado (16/10) ao anunciar nas redes sociais que voltou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus com o marido, Thiago Lopes.

A ex-Fazenda terminou o casamento no mês passado e ameaçou voltar a se prostituir grávida, mas voltou atrás e retomou o relacionamento . O empresário chegou a buscá-la dentro de uma boate.

Andressa ainda contou via stories do Instagram , que ela e o marido foram batizados novamente.

"Ontem foi um dia muito especial, pois eu e meu esposo nos batizamos. Quero deixar claro que não concordo com a fogueira santa e também não gosto de algumas pessoas que lideram a Universal, mas como sei que o Bispo Guaracy e a dona Thais são pessoas de Deus, vou voltar a frequentar as reuniões do bispo, acompanhada do meu esposo", iniciou o texto.



Urach reforçou que só está frequentando novamente as reuniões da congregação religiosa devido ao bispo e que tem trabalhado o "perdão".

"E se não fosse o bispo Guaracy que estivesse aqui na catedral do Rio Grande do Sul, eu também não estaria frequentando a Universal, enquanto não mudasse a liderança da mesma", explicou.



"Estou sim trabalhando o perdão porque preciso do perdão de Deus. Sou falha, reconheço meus pecados, meus erros e sou o que sou. Reconheço que preciso muito de Jesus, principalmente para dar certo o meu casamento e a minha família".

Andressa Urach

"Agradeço as orações e de quem torce por nós. Fiquei muito feliz com a misericórdia de Deus comigo, ainda bem que deu tempo de me arrepender, me batizar e recomeçar do zero de novo. Obrigada, amor por lutar por nós! E obrigada Bispo Guara Santos, por orientar meu esposo a não desistir da nossa família", finalizou.

Confira, abaixo:

Andressa Urach revela via stories que voltou para a Igreja Universal (foto: Reprodução/Instagram)

Andressa Urach x Universal



Andressa tentou na Justiça obter parte do faturamento da Igreja Universal do Reino de Deus após apresentar um pedido liminar em um processo que move contra a instituição por doações feitas.

Segundo ela, os valores ultrapassam R$ 2 milhões, entre carros, joias e dinheiro em espécie, que doou entre 2015 e 2019.

"A Andressa Urach, enquanto fiel, acreditou cegamente na palavra da igreja e doou à igreja mais de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões) de diferentes formas e em momentos diferentes, sendo que na medida que seus recursos foram se esgotando, o aconselhamento e auxilio dado pela igreja também. Em especial, uma TED de um milhão de reais e hoje carece do auxílio de pessoas próximas para mantença de seu sustento, sendo que diversas outras pessoas se encontram em situação semelhante", diz o documento.

Baseando-se nas leis de número 548 e 549 do Código Civil , os advogados da modelo dizem que "é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador".



Afirmam ainda que "nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento".

A instituição religiosa declarou à Justiça que a influenciadora digital agiu de má-fé no processo ao fazer tais alegações e ao afirmar que não tinha condições financeiras para arcar com as taxas judiciais, que são cobradas para o andamento do processo, equivalente a R$ 50 mil em média.

A Justiça não aceitou o pedido de isenção das taxas por considerar que Urach tem uma condição financeira "razoável", mas parcelou a cobrança em dez vezes.