Cachorra prende pata no ralo da pia; bombeiros precisaram ser acionados

Ed Estado de Minas

Bombeiros ajudam cadelinha - (crédito: Corpo de Bombeiros/ divulgação)

O Corpo de Bombeiros ajudaram a socorrer uma cachorrinha que prendeu a pata no ralo da pia neste domingo (17/10), no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

A ocorrência aconteceu por volta das 16h na Rua Cornélio Cerqueira. De acordo com a corporação, os militares foram chamados para auxiliar um cãozinho que tinha prendido sua pata em um ralo de pia.

Os tutores do animal não conseguiram retirar a peça metálica e sofriam com a angústia do amigo.

Usando ferramentas de corte, os bombeiros conseguiram retirar o ralo e devolver o animal aos donos. O cãozinho, muito satisfeito, ficou agradecido.