Cultura do cancelamento é tema de novo clipe de Gloria Groove

Lançado na sexta-feira (15/10) no canal do Youtube de Gloria Groove, o videoclipe da música A queda é, segundo a cantora, a maior estreia de sua carreira. Segundo single do seu álbum mais recente, Lady Leste, o clipe traz uma mistura de circo e horror e faz uma crítica à “cultura do cancelamento”, assunto que teve grande repercussão nas redes sociais após o início da pandemia.

A cultura do cancelamento é um comportamento de exclusão em relação a uma pessoa ou grupo por parte de um público insatisfeito com as ações ou opiniões alheias. “Acho que o cancelamento acaba sendo uma grande pesquisa social. Esse é o jeito que a gente reage vendo alguém errar, sabe? Tá todo mundo maluco e ninguém sabe o que tá fazendo, a gente perdeu o controle das coisas e acabamos projetando nossas frustrações nos outros, ainda mais em um alvo fácil como alguém famoso, e tal… Nada justifica esses comportamentos, mas consigo entender de onde eles vêm”, explica a cantora.

Sobre a simbologia da estética visual do vídeo, a artista explica: “o medo e o ódio são coisas que nos atingem como pessoas públicas, o maior medo e horror para uma pessoa pública é o ódio, por isso o visual ‘circo dos horrores’, onde eu conto o ponto de vista da pessoa que está sendo atacada e cancelada convidando as pessoas para a minha própria queda, porque é isso que as pessoas gostam de ver”.

No decorrer do clipe, podemos reconhecer quatro personalidades adotadas pela drag queen e que falam s sobre a cultura do cancelamento a partir de quatro temas: exposição, linchamento virtual, perseguição e provocação. “O terror entra no clipe como ferramenta para mostrar a sensação horrível do medo, do fundo do poço que um artista se encontra com tanto ‘hate’ que acaba recebendo se errar”, diz a artista.

Gloria Groove é o nome artístico de Daniel Garcia Felicione Napoleão, um cantor, compositor, dublador, drag queen e ator brasileiro. Nascido na zona leste de São Paulo, Daniel foi criado pela mãe, Gina Garcia, com a ajuda da avó. O artista iniciou a carreira como cantor no grupo Galera do Balão, a nova versão da Turma do balão mágico, e participou de diversos trabalhos como ator e dublador. Ele voltou a se dedicar à música em 2016, com a faixa Dona, já se apresentando como a drag queen Gloria Groove. Logo depois, lançou outras músicas que ficaram bastante conhecidas, como Bumbum de ouro, Gloriosa e Catuaba.

“A queda” já tem mais de 4 milhões de visualizações no Youtube.

