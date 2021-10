Marketing ou hacker? Vídeos do canal da drag Gloria Groove são excluídos

RN Ronayre Nunes

Lady Leste: cantora deve lançar o primeiro álbum nos próximos meses - (crédito: Rodolfo Magalhães/Divulgação)

A madrugada desta terça-feira (12/10) foi agitada para Gloria Groove. Todos os vídeos do canal no YouTube da drag foram deletados. Apenas um ficou no espaço sob o título de “A verdade sobre Gloria Groove”. No vídeo de pouco mais de um minuto, duas pessoas são vistas em uma escada sob uma câmera de segurança.



Nos comentários, a maioria dos seguidores do canal apostaram que a exclusão dos vídeos não passa de uma ação de marketing. "Uau, isso sim que é marketing”, comentou um. Outros pareceram preocupados: “Meu Deus, eu tô aqui 50% ansioso e achando que é marketing, e 50% nervoso, com medo, preocupado, pensando que pode ser hacker mesmo”.

A própria Gloria se pronunciou sobre o caso no Instagram no começo da noite. “Eu ainda não sei ao certo o que está acontecendo. Também fui pego de surpresa por tudo que está acontecendo lá no meu canal do YouTube. Não sei quem é a pessoa que está querendo me prejudicar. Não sei como ela fez isso, ou o que ela tem para me comprometer, mas eu vim aqui para tranquilizar vocês, para dizer que já estou em cima disso, que já tomei as medidas cabíveis para essa situação e isso não vai ficar assim”.



Mas um tweet da drag no começo da tarde desta terça-feira (12/10) aponta que tudo não passa de uma jogada de marketing. A artista escreveu "EXTRA: A QUEDA DE GLORIA GROOVE" e postou um vídeo onde a âncora de um jornal televiso anuncia: “agora temos uma polêmica sobre a cantora Gloria Groove. Uma polêmica que pode causar sua queda”.

EXTRA: A QUEDA DE GLORIA GROOVE pic.twitter.com/CvJKMLKTpR — (@gloriagroove) October 12, 2021

Gloria lançou no último mês de junho a música Bonekinha, primeiro single do álbum Lady Leste, que deve ser lançado nos próximos meses. Fãs especulam que a ação de marketing seja para anunciar o próximo lançamento do futuro disco da drag queen.