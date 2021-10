Primeiro museu Madame Tussauds do mundo árabe é inaugurado em Dubai

AF Agence France-Presse

Museu Madame Tussauds em Dubai - (crédito: AFP)

O conhecido museu de cera Madame Tussauds inaugurou sua primeira filial no mundo árabe em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que sedia a Exposição Universal.

"Abrimos nossas portas em 14 de outubro. Esperamos muitos visitantes locais e internacionais", disse Sanaz Kollsrud, diretor geral do Madame Tussauds Dubai, à AFP nesta segunda-feira (18).

Desde a inauguração do primeiro museu Madame Tussauds em Londres, há quase dois séculos, milhões de pessoas visitaram as filiais abertas pela empresa nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

“Escolhemos talentos importantes e populares na região”, acrescentou.

O museu de cera abriga cerca de 60 estátuas de "estrelas mundiais", que variam da cantora Rihanna ao jogador de futebol Lionel Messi, vencedor de seis Bolas de Ouro. Cerca de 15 estátuas representam figuras do Oriente Médio, como as cantoras pop libanesas Nancy Ajram e Maya Diab.

Pobre em petróleo, o emirado de Dubai, um dos sete membros da federação dos Emirados Árabes Unidos, diversificou sua economia com foco no turismo e na indústria do lazer.

O emirado, conhecido por seus arranha-céus gigantescos e ilhas artificiais, espera atrair turistas com a Exposição Universal que sedia por seis meses, até 31 de março de 2022.