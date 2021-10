Proposta não é boa para o Brasil, diz Sergio Moro sobre "PEC da Vingança"

CN Cristiane Noberto

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro disse, nesta quinta-feira (18/10), que a PEC 05/21, a chamada "PEC da Vingança", vai permitir interferência política nas funções do Ministério Público. No Twitter, Moro escreveu: “Precisamos de um Ministério Público forte e independente para proteger a sociedade e as pessoas contra o crime. #PEC5NÃO”.Interf

Em vídeo, o ex-juiz se dirige à população explicando que os promotores de justiça poderão sofrer “retaliações” e “punições” quando estiverem investigando pessoas poderosas ou com influência política. “Você acha que o promotor vai conseguir realizar o seu trabalho sem medo de sofrer retaliações ou punições, quando ele [o promotor], por exemplo, investigar uma pessoa poderosa e que tenha influência política? Essa proposta não é boa para o Brasil. Tirar a independência do Ministério Público é desproteger a sociedade. É deixar as vítimas daqueles crimes vulneráveis”, disse.

Precisamos de um Ministério Público forte e independente para proteger a sociedade e as pessoas contra o crime. #PEC5NÃO pic.twitter.com/3mQLoa8SJe — Sergio Moro (@SF_Moro) October 18, 2021

Moro ainda insta aos cidadãos pedirem aos deputados voto contrário à proposta.”Fale com seu deputado, peça para ele votar contra essa proposta, o Brasil precisa de um Ministério Público forte e independente”, afirmou.

"PEC da Vingança"

A proposta é uma espécie de resposta aos efeitos causados pela Operação Lava-Jato no meio político. O texto impõe alterações no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), como a composição do colegiado — ampliando, por exemplo, o número de integrantes indicados pelo Congresso. Outra mudança prevista é de conceder ao Parlamento a prerrogativa de indicar o corregedor do MP.

A matéria está em tramitação desde março deste ano, sob relatoria do deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), e já está em sua sétima versão.