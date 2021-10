CB Correio Braziliense

Nos versos, a poeta fala sobre as perdas decorrentes do feminicídio - (crédito: Reprodução/YouTube)

Com cunho de alerta e sensibilização da sociedade e autoridades para a gravidade da violência de gênero, o poema Saudade que sangra (Feminicídio), de Nilva Souza, ganhou versão musicada por Márcia Tauil.

Em versos como “Preciso cantar sobre dores / De roubos de vida, de sonhos e amores”, Nilva Souza, poeta e gestora do coletivo Celeiro Literário Brasiliense, denuncia o grande número de casos de feminicídio e de violência contra a mulher na sociedade atual. Nilva é a autora do e-book O coração quer algo mais e de poemas como Nus do invisível, O céu é o cerrado, O voo da borboleta que não voava e Eróticos, e daí?

Já a cantora brasiliense Janete Góes, que já gravou ao lado de nomes como Fafá de Belém e Chitãozinho e Xororó, é responsável por dar voz ao poema, ao lado de Neiva.