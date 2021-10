Robin Williams foi impedido de interpretar personagem na saga ‘Harry Potter’

VO Victória Olímpio

O diretor de filmes Chris Columbus fez uma revelação de anos atrás sobre Robin Williams que surpreendeu os fãs. Em entrevista à revista Total Film, ele contou que o ator demonstrou interesse em interpretar o Professor Remus Lupin na franquia de filmes Harry Potter.

"Foi muito difícil dizer '[o elenco] é todo britânico. Não há nada que eu possa fazer. Esse era o objetivo: nenhum ator americano neste filme”, relembrou. Columbus contou que conversou pessoalmente com Williams e que foi uma situação muito difícil dizer não ao ator.

O personagem acabou sendo interpretado por David Thewlis, que se apresentou como professor e amigo de infância do pai de Harry Potter. Remus Lupim aparece pela primeira vez em O prisioneiro de Azkaban e volta em A ordem da fênix, O enigma do príncipe e As relíquias da morte parte 1 e 2.

Robin Williams morreu em 2014, aos 63 anos.