Harry Potter: nova atração conta com passeio pela ‘Floresta Proibida’; confira

RN Ronayre Nunes

Você entraria no local por até R$ 185? - (crédito: Reprodução/Warner Bros./@hpforbiddenforestexperience)

Os fã da saga de Harry Potter sabem bem que a Floresta Proibida foi o palco de diversas aventuras do trio Harry, Hermione e Rony. O jardim que cerca o castelo de Hogwarts teve um punhado de emoções para o grupo e agora, 24 anos após o lançamento do primeiro livro, pode ser conferido — na vida real — pelos fãs do mundo bruxo criado pela escritora J.K. Rowling,



O Harry Potter: Forbidden Forest Experience abriu as portas neste último sábado (16/10) no Arley Hall, uma casa de campo e eventos de Arley, pequena vila na cidade de Northwich, no condado de Cheshire, no Noroeste da Inglaterra. No local foram montados os diversos cenários da saga Harry Potter — e de Animais fantásticos —, desde trilhas pela floresta (simulando a Floresta Proibida) até pubs que servem as guloseimas da história, como as clássicas "cervejas amanteigadas".

O novo passeio é apresentado pela Warner Bros., e segundo o site oficial do local, permitirá aos visitantes “explorar depois do pôr do Sol os sons, as luzes e os efeitos especiais que traz toda a mágica do mundo bruxo para a vida real!”.

Os passeios duram em média de 60 a 90 minutos e os preços variam de acordo com o dia que o visitante decide explorar. Fora dos dias e horários de pico, a entrada custa 19 euros (R$ 121). Em dias e horários “comuns”, o valor fica em 24 euros (R$ 153). Já se o visitante quiser encarar a Floresta Proibida em dias e horários de pico, terá de desembolsar 29 euros (R$ 185).

Pelas redes sociais, o evento divulgou algumas fotos do local. E parece realmente mágico: